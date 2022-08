Rusiya ordusu Ukraynanın Xerson vilayətində 8 “HİMARS” raket sistemini məhv edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi açıqlama yayıb. Bildirilib ki, son hücumlar zamanı Ukrayna ordusuna məxsus 8 qərargah və 6 silah anbarı məhv edilib. Son hücumlar zamanı 2 tank, 15 hərbi texnika, 5 pilotsuz təyyarə də vurulub.

Rusiyanın Müdafiə Nazirliyindən bildirilib ki, hücumlar zamanı 100-dən çox ukraynalı hərbçi ölüb.

