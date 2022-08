Bakının Nizami rayonundakı dairə təmir edilib - FOTOLAR

Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi Bakının Nizami rayonunun Mikayıl Əliyev küçəsi ilə Mehdi Abbasov küçəsinin kəsişməsində yerləşən dairədə təmir işləri aparıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Agentlik məlumat yayıb.

Məlumata görə, təmir-tikinti işləri çərçivəsində dairədə köhnə asfalt-beton örtüyü frezlənərək kənara daşınıb, hamarlayıcı lay asfalt-beton örtüyü döşənib və asfaltlanma işlərinə başlanıb. Təmir işləri 2 800 kvadratmetr sahəni əhatə edib.

Son mərhələ üzrə təmir işlərinin aparıldığı ərazidə yolgöstərici və yolcizgi xətləri çəkilib.

