Əməkdar artist Nailə İslamzadə arxiv fotosunu paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, tələbəlik illərində lentə alınan şəklini instaqram izləyiciləri ilə bölüşüb.

"Tələbə Nailə... 1983-cü il. Xatirələrə çevrilməmiş anların dəyərini bilin", - deyə, İslamzadə bildirib.

