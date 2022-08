Avqustun 22-də respublikanın avtomobil yollarında ölümlə nəticələnən 2 yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az-a Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə, nəticədə 2 nəfər ölüb.

