77 yaşlı Türkan Şoray hamını heyran etdi: "Estetik əməliyyatsız" halını görənlər inanmadı / FOTOLAR

Türk kinosunun “Sultan” ləqəbi ilə tanınan məşhur aktrisası Türkan Şoray film festivalında ictimaiyyət qarşısına çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 77 yaşlı Türkan Şorayın xarici görünüşü diqqət çəkib. Aktrisanın 20 kq arıqladığı bildirilir. Türkan Şorayın həmçinin hələ də gənc göründüyü diqqətlərdən yayınmayıb. Məlumata görə, Türkan Şoray hələ kariyerasının ilk illərində estetik əməliyyat etdirib. Lakin o sonra Fransız ip asılqan kimi tanınan “Üz asması” etdirib. Bununla belə təcrübəli aktrisanın estetik əməliyyat oldunduğunu müəyyən etmək çox çətindir.

