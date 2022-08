Rusiyadan İNANILMAZ HƏMLƏ: Ukraynada müstəqillik elan edib ukraynalıları qaçqın adlandırdılar

Ruslar Ukraynanın Zaporojya vilayətinin müstəqilliyini elan ediblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-ın Müharibə Tədqiqatları İnstitutu məlumat yayıb. Məlumata görə, ruslar Zaporojyada muzdlulardan ibarət könüllü dəstələr yaradıb. Muzdlulara 3000 dollardan çox məvacib vəd edilib. Bildirilir ki, muzdlular ərazidə yerli müdafiə dəstələri kimi mövqe tutub. Onlar işğal olunmuş ərazilərə qayıdan ukraynalıları qaçqın adlandırırlar. Məlumata görə, Rusiya işğal edilmiş digər ərazilərdə də oxşar tədbirlər həyata keçirir.

