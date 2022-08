Ərdoğan böhranı birdəfəlik həll edəcək: Putinlə Zelenskini İstanbulda görüşdürmək istəyirəm

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Rusiya və Ukrayna prezidentləri arasında görüş təşkil etmək istəyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ərdoğan özü açıqlama verib. O bildirib ki, Türkiyə, Ukrayna müharibəsinin sülh yolu ilə həllinə səy göstərir. Ərdoğanın sözlərinə görə, o prezidentləri İstanbulda bir araya gətirmək niyyətindədir. “Məqsədimiz yaxın vaxtlarda Putinlə Zelenski arasında İstanbulda görüş təşkil edərək böhranı birdəfəlik həll etməkdir.

Xarici KİV-lər yazır ki, Vladimir Putin Zelenski ilə İstanbulda görüşməyə razılıq verib. İddia edilir ki, Vladimir Zelenski isə görüşmək üçün qərar verməyib. Əvvəllər isə Zelenski razı idi, Putin isə yox. Bildirilir ki, Ukrayna ordusunun müəyyən uğurlarından sonra Vladimir Zelenski danışıqlara güclü tərəf kimi getmək niyyətindədir.

