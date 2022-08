Ərdoğan Əsədi bağışlayıb? - ŞOK İDDİA

Özbəkistanda Rusiya, Türkiyə və Suriya prezidentləri arasında 3-lü görüş keçirilə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Təsnim agentliyi məlumat yayıb. İddialara görə, Prezident Vladimir Putin Türkiyə və Suriya prezidentlərini Səmərqənddə keçiriləcək Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının toplantısına dəvət edib. Qeyd edək ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Suriya ilə münasibətlərin daha da sıxlaşdırılmasının vacibliyindən danışmışdı.

Ərdoğan bildirmişdi ki, iki ölkənin kəşfiyyatçıları arasında əlaqə var. Ölkələr arasındakı əlaqələr daha da sıxlaşdırılmalıdır.

