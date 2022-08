"Məktəb formalarının qiymətləri elm və təhsil mövzusu deyil" - Nazir

"Düşünürəm ki, uşaqlar məktəbə formada gəlməlidir və bu şagirdlər arasında bərabərliyi formalaşdırır".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev bu gün keçirilən birifinqdə deyib. O, qeyd edib ki, Nazirlik formanın rəngini, standartını təqdim edib, formaların qiymətləri isə elm və təhsil mövzusu deyil:

"Valideyn də forma alırsa, bunun qiyməti, maya dəyərini bazar müəyyənləşdirir. Bu, elm və təhsil mövzusu deyil. Lakin qiymətlərin şişirdilməsi halları varsa, biz də bunu düzgün hesab etmirik".

Nazir həmçinin qeyd edib ki, məktəb formasının rəngini məktəblər və ya siniflər təyin edir, Nazirlik forma geyinməyi məcbur etmir.

