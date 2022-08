"Müəllimlərin 5 ildən bir 2 saatlıq sertifikasiya imtahanında iştirak etməsində ədalətsiz heçnə yoxdur".



Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Emin Əmrullayev bu gün keçirilən elm və təhsil nazirliyinin birifinqdə deyib.

Nazir qeyd edib ki, müəllimlərin sertifikasiya imtahanında iştirak etməsi ədalətsizlik deyil, həvəsləndirmə xarakteri daşıyır. Sertifikasiya imtahanından sonra müəllimlər işdən çıxarılmır. İmtahanda topladıqları nəticəyə əsasən müəllimlərin maaşı 10 və 30 faiz artırılır.

