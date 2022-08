"Elə müəllimlər var ki, şagird qarşısına çıxması günahdır" - Elm və Təhsil naziri

Təhsil sistemimizdə elə müəllimlər var ki, ibtidai sözünü "p" hərfi ilə, "iptidai, ibtidayi" yazır. Həmin müəllimin şagird qarşısına çıxarılması günahdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev bu gün keçirilən brifinqdə deyib.

O qeyd edib ki, ona görə həmin müəllimlər sertifikasiyaya cəlb edilir ki, təhsilin keyfiyyəti artsın:

“Digər tərəfdən sertifikasiya imtahanından sonra maaşlara əlavələr də tətbiq olunacaq ki, bu da müəllimlərin məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasına xidmət edəcək”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.