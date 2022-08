"Koronavirusla əlaqəli hələ ki heç bir problemimiz yoxdur. Operativ Qərargahın verdiyi tövsiyyələrlə işimizi davam etdiririk. Fövqəladə vəziyyət baş verməsə, yeni tədris ilinin sentyabrın 15-də başlanması planlaşdırılır".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev keçirdiyi brifinqdə deyib.

Nazirin sözlərinə görə, hazırda yoluxmayla bağlı vəziyyət qənaətbəxşdir.

