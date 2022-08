"Mastercard" Azərbaycanda "GooglePay"ın işə salınmasını qeyd edir

Rəqəmsal ödənişləri gündəlik həyatın bir parçasına çevirərək, "Mastercard" Azərbaycanda ödənişlərin rəqəmsallaşdırılması proseslərinə rəhbərlik etməkdədir. Bir neçə il öncə işə salınmış Nağdsız Azərbaycan proqramı hazırda maliyyə mənzərəsini tamamilə dəyişərək ödəniş proseslərinə şəffaflıq və rahatlıq, ölkə iqtisadiyyatına isə güc qatıb. Texnologiyaya olan inamın artması ilə Azərbaycanda təmassız ödənişlər populyarlıq qazanıb.

Smartfonlar bir ünsiyyət vasitəsindən daha artıq olublar və insanlar tərəfindən bir yerdən başqa yerə getmək, müxtəlif tədbirlərdə iştirak etmək, yemək sifariş vermək üçün istifadə edildiyi bir vaxtda artıq loyallıq və bank kartları daşıyıcılarına da çevriliblər.

Bu gündən etibarən Azərbaycanda Mastercard sahibləri kartlarını "Google Wallet"ə (Google Cüzdan) əlavə edə və təmassız ödənişlərin qəbul edildiyi yerlərdə Android telefonları və geyilə bilən ağıllı cihazları ilə ödəniş edə biləcəklər.

"Mastercard"ın Türkiyə və Azərbaycan üzrə baş direktoru Avşar Gürdal “Nağdsız Azərbaycan” proqramının başlanmasının ardından ölkədə ödəniş kartlarının sayının iki dəfə artdığını bildirib. “Biz Azərbaycanı nağdsız gələcəyə aparmaq əzmindəyik. Ona görə də bizim bütün layihə və planlarımız Rəqəmsal və Nağdsız Gələcək üçün infrastrukturun yaradılmasına xidmət edir. Pandemiya dövrü başlayandan bu yana ölkədə bir sıra layihələr həyata keçiririk ki, bu da nağdsız ödənişlərin sayının artmasına və nəticədə istifadəçilər arasında məlumat və inam səviyyəsinin artmasına səbəb olub. Ölkədaxili POS-dan istifadə 2,6 milyard manatdan 11 milyard manata, elektron ticarətin payı isə artaraq 9 faizdən 30 faizə yüksəlib. Bu artım tempi 4 il ərzində e-ticarət həcmlərinin 10 dəfədən çox artması deməkdir.

Son 50 ili müqayisə etsək, qarşıdakı 5 il daha çox dəyişikliklər vəd edir. Belə ki, 2025-ci ildə ölkə əhalisinin demək olar ki yarısı mobil internetdən istifadə edəcək, bütün internetə qoşulmaların 85%-i smartfonlar vasitəsilə həyata keçiriləcək və 2025-ci ilə qədər mobil telefon istifadəçilərinin sayında bir milyona yaxın artım gözlənilir. Mobil təmassız nüfuzun yüksək olduğu ölkələrdə ümumi təmassız ödəniş qəbul 90 faizə çatıb. Onu deyim ki, Azərbaycanda POS cihazların 82%-i təmassız ödənişləri qəbul edir və indi smartfonlar da POS cihazıdır deyə bilərik. Şamaxıda başlatdığımız kimi, təmassız kartlar və smartfonlar ictimai nəqliyyatda da ödəniş vasitəsinə çevriləcək”.

"Google Wallet" Vitse-Prezidenti və Baş Meneceri Cenni Çenq qeyd edir ki, bu texnologiya istənilən Android telefonu və ya geyilə bilən ağıllı cihaz ilə sürətli, asan və təhlükəsiz ödəniş üsulu təmin edir. “Toxundurun və qatara minin, mağazalarda ödəmək üçün toxundurun, biletinizə asanlıqla daxil olun, loyallıq kartlarınızı saxlayın və s. Hara getməyinizdən asılı olmayaraq hər şeyi bir arada qoruyun".

"GooglePay"i Azərbaycana gətirən "Mastercard" müştərilər üçün daha təhlükəsiz, daha etibarlı xüsusi ödəniş imkanları təqdim edir, yəni onlara bank kartlarını başqalarına vermək, düymələrə fiziki toxunuşlar etmək və ya nağd pul mübadiləsi kimi bəzi əməliyyatlardan uzaqlaşmağa kömək edir.

"GooglePay" "Mastercard" tərəfdaşı olan ABB, "Kapital Bank", "Bank Respublika", "Unibank", "Rabitabank" və "Paşabank" kimi banklarda mövcuddur. Bu banklar "Mastercard" kart sahiblərinə "GooglePay"də qeydiyyatdan keçmək və kartları ilə ödənişlər etmək müqabilində üstünlüklər verəcəklər. Bununla yanaşı, biz "Mastercard" olaraq ölkə daxilində müxtəlif ticarət müəssisələri və brend mağazalarında fərqli kampaniyalarımız çərçivəsində üstünlüklər təqdim edirik (ticarət müəssisələri və brend mağazaların tam siyahısı: https://mstr.cd/gpay)

