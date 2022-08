Prezident Azərbaycanla Özbəkistan arasında bir sıra sazişləri təsdiqləyib

Azərbaycan Hökuməti ilə Özbəkistan Hökuməti arasında qanunsuz miqrasiyaya qarşı mübarizə sahəsində, sənaye sahəsində, hərbi sahədə və regionlararası əməkdaşlıq haqqında Saziş təsdiqlənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev müvafiq fərmanlar imzalayıb.

Qeyd edək ki, həmin sənədlər 2022-ci il iyunun 21-də Daşkənd şəhərində imzalanıb.

Bundan əlavə, dövlət başçısının daha bir fərmanı ilə 2022-ci il iyunun 20-də Daşkənd şəhərində imzalanmış “Azərbaycan Respublikasının Milli Arxiv İdarəsi ilə Özbəkistan Respublikasının “Özarxiv” Agentliyi arasında arxiv işi sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş” təsdiq edilib.

