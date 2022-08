Kiyevə irimiqyaslı hücum gözlənilir

Ukrayna hökuməti Kiyevdə müstəqillik günü münasibətilə nəzərdə tutulan tədbirləri ləğv edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yerli dairələr Rusiyanın dinc insanları hədəfə alan hücumlarından ehtiyat edir. Ukrayna Zaporojya vilayəti yaxınlığında yerləşən bir sıra ərazilərə raketlər atıldığını açıqlayıb. İddia edilib ki, Rusiya mülki obyektlərə hücumları intensivləşdirib.

Qeyd edək ki, Ukraynanın mavi-sarı rəngli bayrağı ilk dəfə 1990-cı il martın 14-də rəsmi olaraq dalğalanıb. 1991-ci il avqustun 23-də bir qrup xalq deputatı Ukrayna bayrağını Ali Radanın iclas zalına gətirib.

