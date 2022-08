Sentyabrın 14-də "Bakı Hərrac Mərkəzi" MMC-də ləğv prosesində olan "Gəncə Bank" ASC-nin daşınmaz əmlakının satışı üzrə açıq hərrac keçiriləcək.

Metbuat.az Azərbaycan Əmanətlərin Sığortalanması Fonduna istinadən xəbər verir ki, Gəncə şəhəri, Atatürk prospekti, 254 ünvanında yerləşən, ümumi sahəsi 72 kv.m. olan mənzilə 180 min manat qiymət qoyulub.

