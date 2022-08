Azərbaycanda xüsusi karantin rejiminin müddəti daha 2 ay artırılıb.

Metbuat.az unikal.org-a istinadən xəbər verir ki, Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın qərarına əsasən, ölkə ərazisində xüsusi karantin rejiminin müddəti 2022-ci il 1 noyabr saat 06:00-dək uzadılıb.

Məlumat Operativ Qərargah tərəfindən təsdiqlənib.

