“Ukrayna Krımı azad etmək üçün mübarizəni davam etdirəcək”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ukraya Prezidenti Vladimir Zelenski belə açıqlama verib. O bildirib ki, Rusiyanın Ukraynaya qarşı davranışlarına baxmayaraq, Kiyev Krım barədə geri addım atmayacaq. Zelenski Krımın azad edilməsi üçün Qərbdən daha çox dəstək tələb edib. Onun sözlərinə görə, Ukraynaya lazımi dəstək verilərsə, Kiyev məqsədinə çatacaq.

