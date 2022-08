NASA Yupiter planetinin yeni görüntülərini yayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeni görüntülər “James Webb” kosmik teleskopu ilə çəkilib. Məlumata görə, teleskop Yupiterin auroralarını ilk dəfə çəkib. Bildirilir ki, NASA-nın əldə etdiyi görüntü 1 milyon 609 kilometr məsafədəki müşahidə məntəqəsindən çəkilib.

Qeyd edək ki, kosmosda hərəkət edən işıq naxışları formasındakı auroralar, Günəşdən gələn kütləvi hissəciklərin planetin atmosferinə və maqnit sahəsinə qarşılıqlı təsiri zamanı əmələ gəlir.

