Bakının Əlişir Nəvai küçəsi təmir edilir - FOTO / VİDEO

Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi Bakının Nizami rayonunun Əlişir Nəvai küçəsini təmir edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Agentlik məlumat yayıb.

Məlumata görə, uzunluğu 990 metr, ortalama eni 10,5 metr olan yolun təmir işləri çərçivəsində frezlənmə, səki daşlarının yenilənməsi işləri davam edir. Bu istiqamətdə küçəboyu 800 p/m yeni səki daşları düzülüb. Daha sonra küçəyə yeni asfalt-beton örtüyünün döşənməsi icra olunacaq.

Sonda üfüqi nişanlanma xətlərinin çəkiləcək, zəruri yerlərdə yol nişanları quraşdırılacaq və yeraltı kommunikasiya xətlərinin baxış qapaqları layihə hündürlüyünə qaldırılacaq.

Cari ilin “İnvestisiya Proqramı”na uyğun olaraq, rayon üzrə təmirə ehtiyacı olan və ümumi uzunluğu 6,25 kilometr təşkil edən 9 küçə təmir edilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.