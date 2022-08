Sosial şəbəkədə yayılan elan təəccüblə qarşılanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, feysbuk istifadəçisi paylaşımında bir günlük bəy axtarıldığını qeyd edib.

Onun dediyinə görə qızın ailəsi onu ərdə bilir və bu, onun ailəsini aldatmaq üçündür. Həmin şəxsə 400 manat veriləcək.

