Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan çempionu “Qarabağ” Çexiyada UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin cavab oyununda “Viktoriya” (Plzen) ilə üz-üzə gəlir.

Metbuat.az xəbər verir ki, matçda hesab açılıb.

Qarşılaşmanın 39-cu dəqiqəsində Filip Ozobiç “Qarabağ”ı önə keçirən qola imza atıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.