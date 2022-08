Rusiya “od tutub yanır”: Peskov həyat yoldaşı ilə görün nə edir - FOTOLAR

Rusiyada Ukrayna müharibəsi və ideoluq Aleksandr Duqinin qızı Darya Duqinanın ölümü ilə bağlı gərgin vəziyyət hökm sürərkən, Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskovun davranışı etiraz yaradıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Peskov və həyat yoldaşı Tatiana Navka tətilə çıxıb. Cütlüyün Türkiyədəki tətildən görüntüləri yayılıb. Görüntüləri Navka özü yayıb. Görüntülər ruslar arasında etiraz yaradıb. Sosial media istifadəçiləri Peskov ailəsinin tətilə çıxmasını tənqid edib. Məlumata görə, cütlük qayıq icarəyə götürüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.