Rusiyanı silkələyən görüntü: S-400 müdafiə sistemləri belə məhv edilib - FOTOLAR

Ukrayna ordusu Krımda Rusiyanın gizli hərbi obyektinin yerini sosial mediada yayılan foto sayəsində müəyyən edib.

Metbuat.az “Daily Mail”ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilir ki, bir müddət əvvəl rusiyalı turist Krımda S-400-lərin yanında foto çəkərək sosial mediada paylaşıb. Ukrayna kəşfiyyatçıları fotonun çəkildiyi yeri müəyyən ediblər. Nəticədə əraziyə zərbələr endirilib. Rusiyanın müdafiə sistemləri məhv edilib. Ukraynanın Müdafiə Nazirliyi rusları lağa da qoyub:

“Rusiyalı turist bizə çox kömək oldu. Təşəkkür edirik. Bəlkə də rusiyalı turistlərə “evinizə qayıdın” deməklə çox sərt davranırıq. Bu şəxs bizə həqiqətən kömək oldu”.

Adı məlum olmayan turistin davranışı Rusiyada etirazlar yaradıb. Məlum olub ki, turist fotonun məlumatlarını açıq saxlayaraq paylaşıb.

