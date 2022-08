“Qarabağ” Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırdı

Azərbaycan çempionu “Qarabağ” Çexiyada UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin cavab oyununda “Viktoriya” (Plzen) ilə qarşılaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qarşılaşma meydan sahiblərinin 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.



Hesabı “Qarabağ” açıb. Filip Ozobiç 39-cu dəqiqədə fərqlənib.

Bununla belə, “Viktoriya” 58 və 73-cü dəqiqələrdə vurduğu iki qolla qalib gəlib.

Bu nəticə ilə Çexiya çempionu mübarizəni Çempionlar Liqasının qrup mərhələsində, “Qarabağ” isə Avropa Liqasının qrup mərhələsində davam etdirəcək.

