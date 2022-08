Şahruddinin kobud səhvi, "Qarabağ"ı məğlubiyyətə aparan qol - VİDEO

UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin cavab oyununda “Viktoriya” (Plzen) ilə qarşılaşan "Qarabağ" 2-1 hesabı ilə məğlub olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, oyunda hesabı "Qarabağ" açıb, 39-cu dəqiqədə Filip Ozobiç fərqlənib. 58-ci dəqiqədə Şahruddinin çıxışda səhvi nəticəsində "Viktoriya" futbolçuları bərabərlik qolunu vurub. Növbəti qol da Çexiya çempionundan gəlib. Bu nəticə ilə "Viktoriya" mübarizəni Çempionlar Liqasının qrup mərhələsində, “Qarabağ” isə Avropa Liqasının qrup mərhələsində davam etdirəcək.

Matç bitsə də, sosial media istifadəçiləri "Qarabağ"ın bugünkü oyundan məğlub ayrılmasında qapıçı Şahruddinin çıxışda kodub səhvinin həlledici olduğunu bildirirlər.

Həmin qol epizodunu təqdim edirik:

