"Phibrows" akademiyasının məzunu Dinara Mustafayeva mükafatla təltif olundu - FOTO

Dinara Mustafayeva - Permanent üzrə mütəxəssisdir. Dinara xanım məşhur "Phibrows" akademiyasının tələbəsi olub. Hazırda o, "Branco Babich" akademiyasının rəhbəri və müəllimidir. Geniş təcrübəyə malik olan Dinara xanım biliklərini daim artırır və öz sahəsində uğurla tətbiq edir.

O, həmçinin Moskvada "Vladlena Lord" akademiyasinda öz sahəsi üzrə biliklərini təkmilləşdirib və bir çox seminarlarda iştirak edib. Dinara Mustafayeva artıq 6 ildir ki, bu sahədə peşəkar fəaliyyət göstərir.

Dinara xanım deyir ki, məqsədi uğurlarını inkişaf etdirib gələcəkdə məktəb açaraq tələbələrə öz sənətinin sirlərini öyrətməkdir.

Uğurlu fəaliyyətindən dolayı 30 iyun 2022 ci il tarixində Golden People Awards layihəsində, Dinara Mustafayeva master permanent nominasiyası üzrə mükafata layiq görülmüşdür.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.