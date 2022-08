Müharibə Rusiya torpaqlarına keçir: Ukraynanın tələb etdiyi dəstək gəldi

ABŞ Ukraynaya “Switchblade 600” kamikadze dronları verəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Pentaqon sözçüsü Cessika Maksvell açıqlama verib. O bildirib ki, ABŞ və Ukrayna bununla bağlı müqavilə bağlayacaq. ABŞ-ın rəsmi dairələrinin məlumatına görə,Ukrayna ordusu dronları Rusiyanın ərazisindəki hədəfləri vurmaq üçün də istifadə edə bilər.

Qeyd edək ki, “Switchblade 600” kamikadze dronları 40 km məsafəni 20 dəqiqəyə qət edə bilir. Dron “Javelin” döyüş başlığı daşıyır. Bu başlıq hədəfin görünməsini gözləmək üçün 20 dəqiqə havada qala bilir.

