ABŞ qırıcıları İran ordusunun mövqelərini bombaladı: Çox sayda ölü var

ABŞ qırıcıları Suriyada İran ordusunun nəzarətindəki düşərgələri bombalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ ordusunun sözçüsü Co Buccino açıqlama verib. Bildirilib ki, hücum əmrini birbaşa Prezident Co Bayden verib. Hərbi əməliyyat zamanı Deyr əz Zövr vilayətində İran ordusu ilə bağlantısı olan hərbi düşərgələr hədəfə alınıb. Fəsadlar barədə məlumat verilməsə bəzi dairələr ölənlərin olduğunu irəli sürüb. Ordu nümayəndəsi bildirib ki, hərbi əməliyyatın məqsədi İran ordusunu Suriyada ABŞ mövqelərini hədəfə almaqdan çəkindirməkdir.

Qeyd edək ki, İrana məxsus PUA-ların Suriya və Kuveytdə ABŞ-ın hərbi bazalarına hücum etdiyi barədə məlumatlar yayılmışdı.

