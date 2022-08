Azərbaycanlı aktrisa nişanlısından ayrıldı - FOTO

Gənc aktrisa Ləman Mərrih nişanlısından ayrılıb.

Metbuat.az olay.aza istinadən xəbər verir ki, bu barədə o, instaqramda məlumat yayıb.

Bir izləyicisinin "Evlilik gözəldir? Hər yeni evlənənə bu sualı verib, özümə inam qazandırmağa çalışıram" sözlərinə "Bu suala sonuncu dəfədir cavab yazıram və birdəfəlik bağlayıram. Mən evlənməmişdim. Nişanlanmışdım. Münasibətimiz bitib" cavabını verib.

Qeyd edək ki, sənətçinin nişan mərasimi bu ilin fevralında baş tutmuşdu. O, Elnur Mehdizadə adlı bəylə nişanlanmışdı.

