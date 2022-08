Yunanıstan ordusu Aralıq dənizində növbəti dəfə Türkiyə qırıcılarına qarşı təxribat törədib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Yunanıstana məxsus F-16 təyyarələri NATO missiyası çərçivəsində fəaliyyət həyata keçirən türk qırıcılarına radar müdaxiləsi edib. Türk qırıcılar dərhal qarşı tərəfə cavab verib. Yunanıstan qırıcıları ərazidən uzaqlaşdırılıb. Türkiyənin Müdafiə Nazirliyi məsələ barədə NATO-ya məlumat verib. Ankara Yunanıstanın Türkiyədəki hərbi attaşesinə xəbərdarlıq edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.