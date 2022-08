Nazirlər Kabinetindən qərar: Aİ-92 markalı benzinin aksiz dərəcəsi ARTIRILDI

Nazirlər Kabineti “Neft məhsullarının qüvvədə olan aksiz dərəcələrinin səviyyəsinin dəyişdirilməsi barədə” 6 fevral 2014-cü il tarixli qərarında dəyişiklik edib.

Metbuat.az Nazirlər Kabinetinə istinadən xəbər verir ki, “Ölkə daxilində neft məhsullarının tariflərinin tənzimlənməsi barədə” Tarif Şurasının 26 iyul 2022-ci il tarixli qərarı ilə ölkə daxilində istehsal olunan və satılan neft məhsullarının istehsalçı tarifi 695,75 manatdan 689,78 manata endirilib. Nəticədə, istehsalçı tarifindən yanacağın hər tonuna görə hesablanan və dövlət büdcəsinə ödənilən aksiz vergisinin məbləğində azalma baş verib. Həmin azalmanın kompensasiya edilməsi məqsədilə "Aİ-92" markalı avtomobil benzini üzrə aksiz dərəcəsi 42 %-dən 42,5 %-ə, dizel yanacağı üzrə aksiz dərəcəsi isə 18 %-dən 18,3 %-ə çatdırılıb.

Həmçinin növbəti ildən yanacağın Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) müəyyən etdiyi satış məntəqələrindən Naxçıvan MR-na daşınmasına təchizat tarifinin yuxarı həddindən artıq çəkilən xərclərin qarşılanması dövlət büdcəsindən muxtar respublikaya ayrılan dotasiyanın tərkibində nəzərdə tutularaq həmin vəsaitdən ödəniləcək. Cari ildə bu məqsədlə dövlət büdcəsinin ehtiyat fondundan 5 milyon manat vəsait ayrılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.