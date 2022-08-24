37 yaşlı Burak ŞOU GÖSTƏRİR: "Qol yağışı başladı" - VİDEO

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15:10 24 Avqust 2022
213 İdman
Anar Türkeş
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Türkiyənin nəhəng klublarından təklif almasına baxmayaraq, Hollandiya çempionatını seçən Burak Yılmaz uğurlu startla yadda qalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Fortuna Sittard” klubunda ilk iki oyunda cəmi 158 dəqiqə forma geyinən Burak Yılmaz 2 qola imza atıb. Qollardan biri isə “Ayaks”a qarşı olub. Hollandiya mətbuatı Burakın uğurlu oyunundan bəhs edib. “Star” qəzeti yazır ki, Burakın qolları onun Hollandiya çempionatındakı qol yağışının başlanğıcıdır.

Qeyd edək ki, Burakın uğurlu çıxışına baxmayaraq, komandası 3 turdan sonra hələlik xal toplaya bilməyib.


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metbuat.az

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