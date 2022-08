AFFA-dan "Qarabağ" klubuna Müşahidə Şurası yaratması təklif olunub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə jurnalistlərə klubun direktoru Emrah Çelikel açıqlama verib.

O bildirib ki, klubun peşəkarcasına və qarşılıqlı inam, etibar əsasında qurulmuş saf idarəetmə strukturu var: "Biz belə strukturdan nəticə aldığımızı görürük və dəyişiklik etmək istəmədiyimizi AFFA-ya bildirmişik".

