Putinin işğal olunmuş əraziyə təyin etdiyi valini öldürdülər - FOTO

Ukraynanın işğal altında olan Mixailovka şəhərinin qubernatoru İvan Şuşko öldürülüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna mənbələri məlumat yayıb. Məlumata görə, Moskva tərəfindən təyin edilən valinin avtomobili bomba ilə partladılıb. Hücuma görə məsuliyyəti hələlik heç bir dairə üzərinə götürməsə də, hadisənin Ukrayna tərəfindən həyata keçirildiyi güman edilir. Bu, Rusiyanın işğal etdiyi ərazilərdə ilk hal deyil.

Qeyd edək ki, Mixailovka şəhəri AES-ə görə müzakirə mövzusuna çevrilən, Zaporojya vilayətində yerləşir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.