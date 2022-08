Antalyada istirahətdə olan rəqqasə Fatimə Fətəliyeva xəstəxanalıq olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, rəqqasə bu barədə sosial media hesabında məlumat yayıb. İstirahətdə olan Fətəliyevanın halı anidən pisləşib.

Xəstəxanadan qolunda sistem olan şəklini paylaşan rəqqasə “Gözünüzü çəkin” - şərhini yazıb.

