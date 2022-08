Müğənni Nüşabə Musayeva qızı Elnarə ilə fotosunu paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi sosial mediada Türkiyədə təhsil alan övladına evlilik təklifi edildiyini bildirib. Üzüyü ilə birgə fotosunu paylaşan Elnarə “hə” dediyini açıqlayıb.

Musayevanın kürəkəninin isə türk vətəndaşı olduğu deyilir.

