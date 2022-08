Türkiyədə məişət tullantıları arasında kağız toplayan suriyalı qaçqın maraqlı hadisə ilə üzləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o tullantılar arasında 100 min lira dəyərində qızıllar tapıb. Məlum olub ki, zərgər qızılların olduğu qabı səhvən tullantı kimi atıb. Zərgər qızılları axtarmaq üçün hərəkətə keçmək istəsə də, suriyalı qaçqın qızılları ona qaytarıb. Suriyalı qaçqın qızıl qablarından onların zərgərə aid olduğunu müəyyən edib.

