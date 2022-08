Azərbaycanlı jurnalist Ceyran Bəhlulova vəfat edib.

Metbuat.az "Baku.ws"ə istinadən xəbər verir ki, o, ötən gün dünyasını dəyişib.

Bu haqda mərhumun yaxınları və dostları məlumat veriblər.

Xatırladaq ki, Ceyran Bəhlulova "Həqiqətlər və faktlar" qəzetinin baş redaktoru vəzifəsində çalışıb. O, "Bir ömürlük xatirə", "Çıxış yolu" kimi sosial verilişlərin də redaktoru olub.

