Tehran Mənsimov 50 yaşını belə qeyd etdi - FOTO

Prezidentin Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşı, Vətən müharibəsi iştirakçısı polkovnik Tehran Mənsimovun 50 yaşı tamam olub.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, yubileyini paytaxt restoranlarının birində qeyd edən Mənsimovun doğum günündə tanınmış şəxslər iştirak edib.

Onların arasında güləş üzrə 3 qat dünya və Avropa çempionu Hacı Əliyev, Ukraynada yaşayan məşhur azərbaycanlı iş adamı Oleq Krapivin (Bakinski), Azərbaycan Velosiped Federasiyasının vitse-prezidenti Robert Eyyubov da iştirak edib.

