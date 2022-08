“Qalatasaray”ın məşqi zamanı futbolçu Ömər Bayramın davranışları etirazlara səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, futbolçunun istəksiz şəkildə məşq etməsi və komanda yoldaşlarından ləng davranması diqqətdən yayınmayıb. “Qalatasaray” fanatları futbolçunun qovulmasını tələb edir. Məlumata görə, Ömər Bayram klubda əsas heyət oyunçusu hesab edilmədiyi üçün belə davranışlar sərgiləyir. İddialara görə, klub onu azad agent kimi buraxmağa razıdır.

Lakin futbolçu iki illik məvacibini tələb edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.