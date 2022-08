Suriyanın şimalında yerləşən ABŞ-a məxsus iki hərbi bazaya hücum edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığı məlumat verib. Bildirilir ki, Qrin-Villic və Konoko hərbi bazalarının atəşə tutulması nəticəsində 3 nəfər yaralanıb. Hücumdan sonra ABŞ ordusu helikopterlərdən cavab atəşi açıb. 3 silahlı məhv edilib. Hücuma görə məsuliyyəti hələlik heç bir qruplaşma üzərinə götürməyib.

