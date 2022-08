"Tora düşənlər" filmi ictimaiyyətə təqdim edilib - VİDEO

Daxili İşlər Nazirliyinin dəstəyi ilə "Tora düşənlər" filmi hazırlanaraq ictimaiyyətə təqdim edilib.

Metbuat.az-a Nazirliyin mətbuat xidmətindən verilən xəbərə görə, film müraciət edən insanların pullarının mütəşəkkil dəstə üzvləri tərəfindən maliyyə piramidaları vasitəsilə necə ələ keçirilməsindən bəhs edir. Filmdə dələduzların iş prinsipi, fırıldaqçılıq metodları bütün çılpaqlığı ilə izləyicilərə təqdim olunur.

Maliyyə piramidalarının toruna düşməmək, dələduzluğun qurbanı olmamaq üçün real istintaq materialları əsasında hazırlanan maarifləndirici sənədli filmi izləməyi hər kəsə tövsiyə edirik.

