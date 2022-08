Baydendən Ukraynaya müstəqillik günü münasibətilə ŞOK HƏDİYYƏ: Milyardlarla dollar...

ABŞ Prezidenti Co Baydenin Ukraynaya Dövlət Müstəqilliyi Günü münasibətilə edəcəyi hərbi yardımın detalları məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, hərbi yardımın ümumi dəyəri 2,98 milyard dollardır. Ukraynaya veriləcək silahlar əsasən müdafiə xarakterlidir. Məlumata görə, silahlar arasında hava hücumundan müdafiə sistemləri, top sistemləri, mərmilər, pilotsuz uçuş aparatları və radarlar var. ABŞ tərəfi bəyan edib ki, yeni dəstək Ukraynanın özünü uzun müddət müdafiə etməyə imkan verəcək. ABŞ rəsmiləri bəyan edib ki, Ukraynaya silah yardımları davam etdiriləcək.

Qeyd edək ki, Ukraynada Dövlət Müstəqilliyi Günü kimi qeyd olunub.

