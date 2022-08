Nazirlər Kabineti “Doktoranturalar yaradılan Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrinin, elmi müəssisə və təşkilatların Siyahısı”nda dəyişiklik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Hüquqi Ekspertiza və Qanunvericilik Təşəbbüsləri Mərkəzi” publik hüquqi şəxs üzrə Hüquq və İnsan Haqları İnstitutu fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru üzrə doktorantura yaradılacaq.

