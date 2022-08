Qanunsuz heyvan kəsimi aparan obyektlərin konstruksiyaları sökülüb - SİYAHI

Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin (AQTA) monitorinqləri zamanı qanunsuz heyvan kəsimi aparan obyektlərin konstruksiyaları sökülüb.

Bu barədə Metbuat.az-a AQTA-dan məlumat verilib.

Belə ki, AQTA) avqustun 24-də Agentlik əməkdaşları tərəfindən respublika üzrə fəaliyyət göstərən ət satışı və heyvan kəsimi məntəqələrində aparılan monitorinqlər zamanı bir sıra nöqsanlar aşkar olunub. Aşkarlanmış uyğunsuzluqlarla əlaqədar 12 heyvan kəsimi və ət satışı məntəqəsi ilə bağlı inzibati tədbir görülüb, 30 məntəqədə isə kəsim qurğuları sökülüb.

Baytarlıq-sanitariya ekspertizası aparılmadan heyvan kəsimi və ət satışı fəaliyyəti ilə məşğul olan və inzibati məsuliyyətə cəlb edilmiş və ya qanusuz metal konstruksiyaları sökülən məntəqələr aşağıdakılardır:

AQTA bir daha qanunsuz heyvan kəsimi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxsləri qanunvericiliyin tələblərinə əməl etməyə və qanunazidd fəaliyyətdən yayınmağa çağırır.

