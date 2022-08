Emin Əmrullayev Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasına baş çəkib - FOTOLAR

Elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev N.Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasına baş çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, nazir uzun illərdir xidmət göstərən rəsədxanada elmi tədqiqatların aparılması üçün yaradılan şəraitlə tanış olub.

Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyev bu ilin iyulun 28-də “Azərbaycan Respublikasında elm və təhsil sahəsində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında” Fərman imzalayıb. Fərmana əsasən, elm və təhsilin qarşılıqlı əlaqəsinin möhkəmləndirilməsi və bu sahələrdə idarəetmənin təkmilləşdirilməsi məqsədilə Təhsil Nazirliyi Elm və Təhsil Nazirliyi adlandırılıb. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nəsrəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası da qurumun tabeliyinə keçib.

