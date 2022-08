"Gədəbəy şəhərinin 2039-cu ilədək inkişafına dair Baş planı” təsdiq edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.

