Bakıdakı dəhşətli qəzada ölən Mustafayevlərin FOTOLARI

Ötən gün Zığ şosesində baş verən ağır yol-nəqliyyat hadisəsi zamanı həlak olan şəxslər - Müşfiq Mustafayevlə Anargül Mustafayevin fotoları yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qəza hadisəsi Zığ şosesində, şəhər istiqamətində baş verib. Hadisə nəticəsində ər-arvad Müşfiq Mustafayevlə Anargül Mustafayev vəfat edib.

Məlumata görə, Anargül Mustafayev Bakı şəhəri 267-saylı tam orta məktəbdə müəllimə kimi çalışırmış. Onun həyat yoldaşı Müşfiq Mustafayev isə Bakı Metropoliteninin əməkdaşı olub. Mərhumların yas mərasimlərinin sabah keçiriləcəyi bildirilib.

