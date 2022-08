Bakıda məktəb direktoru vəfat edib.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, Bakının Xəzər rayonu 185 nömrəli tam orta məktəbin direktoru Esmira Rzaquliyeva dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, E.Rzaquliyeva 1966-cı ildə anadan olub.



O, 2004-cü ildən məktəbə rəhbərlik edirdi.

